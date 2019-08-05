Проведение выездных банкетов, фуршетов, кофе-брейков, барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
от 12000 руб. на персону
Мы относится к каждому нашему мероприятию с высочайшим профессионализмом и любовью.
Наши менеджеры всегда ответят на все ваши вопросы и подскажут как можно сделать ваше мероприятие незабываемым!
Наши менеджеры помогут вам с выбором меню в зависимости от формата вашего мероприятия и бюджета.
Вы бесплатно дегустируете выбранное меню, вносите правки и пожелания.
Империя кейтеринг проводит выездные фуршеты в любом месте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В стоимость выездного фуршета включено: необходимая мебель, текстиль, посуда, приборы, бокалы, работа официантов, поваров и доставка
Санкт-Петербург, проспект КИМа дом 6, офис 276