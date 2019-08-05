Кейтеринг в Санкт-Петербурге
Проведение выездных банкетов, фуршетов, кофе-брейков

+7 (812) 649 18 32

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Кейтеринг в Санкт-Петербурге
Проведение выездных банкетов, фуршетов, кофе-брейков

+7 (812) 649 18 32

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Кейтеринг
в Санкт-Петербурге

Проведение выездных банкетов, фуршетов, кофе-брейков, барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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2019
Год основания
100
проведенных мероприятий
10
поваров и официантов
100
Вариантов меню

Наши услуги

кейтеринг спб

Фуршет

меню от 700 руб. на персону

выездной банкет кейтеринг

Банкет

меню от 2000 руб. на персону

выездной кофе-брейк кейтеринг

Кофе-брейк

меню от 400 руб. на персону

барбекю кейтеринг

Барбекю

меню от 1000 руб. на персону

мобильный фуршет кейтеринг

Мобильный фуршет

меню от 300 руб. на персону

аренда шатров спб

Аренда шатров

от 12000 руб. на персону

кейтеринг санкт-петербург

Кейтеринг
в Санкт-петербурге

  • Кейтеринговая компания Empire Catering занимается выездным обслуживанием фуршетов, банкетов  и кофе-брейков с 2011 года.
  • За 8 лет работы мы провели множество мероприятий у крупнейших компаний Санкт-Петербурга, в том числе и для правительственных мероприятий.
  • Вы можете заказать кейтеринг для любого повода: свадьба, юбилей, частное мероприятие, презентация, выставка, корпоратив.
  • Мы составляем меню индивидуально и проводим предварительную дегустацию перед мероприятием.
  • Империя кейтеринг так же можем помочь вам с выбором площадки
  • Все наши мероприятия мы оснащаем собственным оборудованием.
  • Будем рады помочь вам в организации вашего мероприятия

Посмотрите фотографии с наших мероприятий

закажите выездное мероприятие от
Empire Catering​

Мы относится к каждому нашему мероприятию с высочайшим профессионализмом и любовью.

Наши менеджеры всегда ответят на все ваши вопросы и подскажут как можно сделать ваше мероприятие незабываемым!

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Наши менеджеры помогут вам с выбором меню в зависимости от формата вашего мероприятия и бюджета.

Вы бесплатно дегустируете выбранное меню, вносите правки и пожелания.

Империя кейтеринг проводит выездные фуршеты в любом месте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В стоимость выездного фуршета включено: необходимая мебель, текстиль, посуда, приборы, бокалы, работа официантов, поваров и доставка

Преимущества
Empire Catering

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Приветливый и опрятный персонал

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Бесплатная дегустация перед мероприятием

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Собственное оборудование (столы, стулья, посуда и прочее)

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Всегда заключаем договор

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Уникальное меню от известного шеф-повара

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Оперативный расчет вашего мероприятия за 15 минут

Наши клиенты

кейтеринг кока-кола
кейтеринг газпром
кейтеринг форд
Контакты
Empire Catering

Санкт-Петербург, проспект КИМа дом 6, офис 276

empire@ec-restaurant.ru
+7 812 649 18 32
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